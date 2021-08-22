سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 22 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم الأحد 22 أغسطس/آب 2021، في السوق السوداء، بينما استقر في البنوك.

وبلغ سعر الدولار في البنوك السورية 2512 ليرة.



وسجل متوسط السعر في السوق الموازية (السوداء)، بالعاصمة دمشق، نحو 3340 ليرة للشراء، و3390 ليرة للبيع، مقابل 3325 ليرة للشراء، و3375 ليرة للبيع.

وكان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

ويعيش أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة بينما يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وقدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) خسائر رأس المال بنحو 117.7 مليار دولار والأضرار الاقتصادية من حيث الناتج المحلي الإجمالي المهدر بنحو 324.5 مليار دولار مما يوصل كلفة الصراع إلى نحو 442.5 مليار دولار.

وقدر البنك الدولي الخسائر التراكمية للناتج المحلي الإجمالي من 2011 إلى 2016 بنحو 226 مليار دولار وحذر من أنه كلما طال أمد الصراع زادت صعوبة التعافي الاقتصادي.

أسعار اليورو والإسترليني في سوريا

وصعد متوسط سعر اليورو الأوروبي في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، إلى 3902 ليرة للشراء، و3966 ليرة للبيع.

وارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) في سوريا إلى 4540 ليرة للشراء، و4619 ليرة للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وصعد متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، اليوم، لدى السوق الموازية (السوداء)، إلى 889 ليرة للشراء، و905 ليرات للبيع.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في سوريا، لدى السوق الموازية، نحو 907 ليرات للشراء، و923 ليرة للبيع.

وارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في سوريا بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 11084 ليرة للشراء، و11276 ليرة للبيع.