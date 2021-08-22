الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

أخصائية تغذية: التمر من أغنى الأغذية على وجه الأرض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت أخصائية التغذية د. وجدان قطب، أن التمر يعتبر وجبة غذائية متكاملة ومن أغنى الأغذية على وجه الأرض.

وقالت قطب، خلال استضافتها مع نشرة النهار على شاشة الإخبارية “إن التمر يوجد به المعادن والفيتامينات، ويجب تناوله مع أشياء معززة له مثل التمر والحليب والتمر”.

وجبة غذائية متكاملة

وأضافت أن التمر يشكل وجبة يستطيع الإنسان العيش عليها لفترات بدون أن ينقصه شيء آخر من البروتينات”، موضحة أن التمر يعتبر من أغنى الفواكه والأغذية.

وتابعت أن التمر معزز للجهاز الهضمي ويمنع الإمساك، بالإضافة إلى إعطاء الطاقة اللازمة للجسم.

وأشارت وجدات قطب إلى أن حبتين من التمر تعطيان قوةً ونشاطاً، فهو غذاء مناسب للأطفال والحوامل والمرضعات.



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