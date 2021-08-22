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تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة متوسطة القوة تستمر عدة أيام بدءًا من غد الاثنين على أجزاء من: (جازان، وعسير، والباحة)، فمكة، فالمدينة، فتبوك، فجنوب الرياض، والإمارات، وعمان، واليمن.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة، يعقبها انخفاض طفيف في الحرارة على الشمالية فالوسطى فالشرقية".
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 08:34 AM
توقعها هطولات من خفيفة إلى غزيرة يعقبها انخفاض طفيف في الحرارة"ماطرة" تبدأ غدًا.. "الحصيني" حاملًا البشرى: بهذه المناطق وتستمر أيامًا
تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة متوسطة القوة تستمر عدة أيام بدءًا من غد الاثنين على أجزاء من: (جازان، وعسير، والباحة)، فمكة، فالمدينة، فتبوك، فجنوب الرياض، والإمارات، وعمان، واليمن.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة، يعقبها انخفاض طفيف في الحرارة على الشمالية فالوسطى فالشرقية".
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
، "ماطرة" تبدأ غدًا.. "الحصيني" حاملًا البشرى: بهذه المناطق وتستمر أيامًا ،
المصدر : الخليج 365
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