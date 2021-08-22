، "الأرصاد": فرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة برياح نشطة

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 30كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.