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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 30كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 08:27 AM
مصحوبة برياح نشطة"الأرصاد": فرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 30كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، "الأرصاد": فرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة ،
المصدر : الخليج 365
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