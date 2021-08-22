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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة بمشيئة الله، تضمن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها).
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 08:25 AM
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية وتشمل عدة محافظاتحالة أمطار رعدية على الباحة.. والأرصاد ينبه: تستمر حتى 8 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة بمشيئة الله، تضمن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها).
، حالة أمطار رعدية على الباحة.. والأرصاد ينبه: تستمر حتى 8 مساء ،
المصدر : الخليج 365
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