الأحد.. مؤتمر صحفي لمناقشة مستجدات كورونا والبروتوكولات الوقائية للعودة للمدارس

الرياض - محمد عبدالله - يعقد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، بمشاركة استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، عماد لافي المحمدي.

ويتناول المؤتمر الأوضاع العالمية لفيروس كورونا المستجد، والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح وأبرز الإحصائيات الصحية، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا بشأن فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يستعرض المحمدي خلال المؤتمر، البروتوكولات الصحية العامة للمجتمع، والبروتوكولات الوقائية للعودة للمدارس.

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