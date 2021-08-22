وزيرة الطاقة الأمريكية تناقش بحثًا لمبتعث سعودي.. والأخير يكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - وصل الأكاديمي السعودي يحيى القحطاني، عضو هيئة التدريس في جامعة هوارد الأمريكية، والمتخصص في الطاقة المتجددة وطرق تخزينها، إلى مرتبة علمية مهمة، بعد اختيار وزيرة الطاقة الأمريكية جينفر جرانهولم أحد أبحاثه العلمية لمناقشتها.

وقال القحطاني، خلال حديثه مع برنامج «النشرة» على قناة «الإخبارية»، إنه اختار الانضمام إلى جامعة هوارد لامتلاكها معامل مجهزة لبطاريات الليثيون أيون، مشيرا إلى أنه استفاد من هذه المعامل في تطوير البطاريات وإعداد العديد من البحوث ونشرها، والتي تركز على زيادة سعة البطاريات وإعادة شحنها.

ولفت إلى زيارة وزيرة الطاقة الأمريكية إلى جامعة هوارد، مؤكدا أنها قامت بالاطلاع على بعض أبحاثه العلمية.

وأوضح القحطاني أن المملكة تولي اهتماما كبيًرا للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وأنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف الرئيسي، وهو االعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد 50% من الكهرباء.