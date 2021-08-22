، "الفيصل" يُتوِّج الرجاء المغربي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال ،

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محمد بن مسعود - الدمام - توَّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة بالمملكة المغربية عثمان الفردوس، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، فريق الرجاء المغربي بكأس بطولة محمد السادس للأندية الأبطال بعد فوزه في المباراة النهائية أمام الاتحاد السعودي على ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4-4. وسجَّل رباعية الاتحاد كل من رومارينيو (هاتريك)، واللاعب برونو هنريكي، بينما جاءت أهداف الرجاء عن طريق إلياس الحداد ومحمود بنحليب وزكريا الوردي وسفيان رحيمي.
واحتكم الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية البطل المتوَّج باللقب، التي فاز فيها الرجاء بنتيجة 4-3.
الاتحاد بطولة محمد السادس للأندية الأبطال
"الفيصل" يُتوِّج الرجاء المغربي بكأس محمد السادس للأندية الأبطالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-22
توَّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة بالمملكة المغربية عثمان الفردوس، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، فريق الرجاء المغربي بكأس بطولة محمد السادس للأندية الأبطال بعد فوزه في المباراة النهائية أمام الاتحاد السعودي على ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4-4. وسجَّل رباعية الاتحاد كل من رومارينيو (هاتريك)، واللاعب برونو هنريكي، بينما جاءت أهداف الرجاء عن طريق إلياس الحداد ومحمود بنحليب وزكريا الوردي وسفيان رحيمي.
واحتكم الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية البطل المتوَّج باللقب، التي فاز فيها الرجاء بنتيجة 4-3.
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
02:09 AM
توَّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة بالمملكة المغربية عثمان الفردوس، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، فريق الرجاء المغربي بكأس بطولة محمد السادس للأندية الأبطال بعد فوزه في المباراة النهائية أمام الاتحاد السعودي على ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4-4. وسجَّل رباعية الاتحاد كل من رومارينيو (هاتريك)، واللاعب برونو هنريكي، بينما جاءت أهداف الرجاء عن طريق إلياس الحداد ومحمود بنحليب وزكريا الوردي وسفيان رحيمي.
واحتكم الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية البطل المتوَّج باللقب، التي فاز فيها الرجاء بنتيجة 4-3.
، "الفيصل" يُتوِّج الرجاء المغربي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال ،
المصدر : الخليج 365
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