، برشلونة يتعادل بصعوبة مع أتلتيك بلباو ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتًا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تعادل فريق برشلونة بصعوبة مع مضيفه أتلتيك بلباو 1 - 1 أمس السبت على ملعب سان ماميس ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.
تقدم بلباو بهدف عن طريق مدافعه إينييجو مارتينيز في الدقيقة الـ50 بعد ركلة ركنية، نفّذها إيكر مونيان، وقابلها مارتينيز برأسه إلى داخل الشباك.
لكن الوافد الهولندي الجديد ممفيس ديباي أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة الـ75 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى بعد تمريرة من سيرخي روبرتو.
وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إيريك جارسيا في الوقت بدلاً من الضائع؛ وذلك لحصوله على الإنذار الثاني.
ورفع برشلونة رصيده إلى أربع نقاط؛ ليقتسم الصدارة مع مايوركا وفالنسيا مقابل نقطتين لبلباو في المركز التاسع.
الدوري الإسباني لكرة القدم برشلونة
برشلونة يتعادل بصعوبة مع أتلتيك بلباو ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-22
تعادل فريق برشلونة بصعوبة مع مضيفه أتلتيك بلباو 1 - 1 أمس السبت على ملعب سان ماميس ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.
تقدم بلباو بهدف عن طريق مدافعه إينييجو مارتينيز في الدقيقة الـ50 بعد ركلة ركنية، نفّذها إيكر مونيان، وقابلها مارتينيز برأسه إلى داخل الشباك.
لكن الوافد الهولندي الجديد ممفيس ديباي أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة الـ75 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى بعد تمريرة من سيرخي روبرتو.
وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إيريك جارسيا في الوقت بدلاً من الضائع؛ وذلك لحصوله على الإنذار الثاني.
ورفع برشلونة رصيده إلى أربع نقاط؛ ليقتسم الصدارة مع مايوركا وفالنسيا مقابل نقطتين لبلباو في المركز التاسع.
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
01:56 AM
تعادل فريق برشلونة بصعوبة مع مضيفه أتلتيك بلباو 1 - 1 أمس السبت على ملعب سان ماميس ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.
تقدم بلباو بهدف عن طريق مدافعه إينييجو مارتينيز في الدقيقة الـ50 بعد ركلة ركنية، نفّذها إيكر مونيان، وقابلها مارتينيز برأسه إلى داخل الشباك.
لكن الوافد الهولندي الجديد ممفيس ديباي أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة الـ75 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى بعد تمريرة من سيرخي روبرتو.
وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إيريك جارسيا في الوقت بدلاً من الضائع؛ وذلك لحصوله على الإنذار الثاني.
ورفع برشلونة رصيده إلى أربع نقاط؛ ليقتسم الصدارة مع مايوركا وفالنسيا مقابل نقطتين لبلباو في المركز التاسع.
، برشلونة يتعادل بصعوبة مع أتلتيك بلباو ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتًا ،
المصدر : الخليج 365
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