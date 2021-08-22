، بعد أن أثار حديثه الاستهجان.. الشنيف يعتذر لحمدالله وللنصراويين ،

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قدَّم المحلل الرياضي والإعلامي خالد الشنيف اعتذاره لإدارة نادي النصر والجماهير عن خبر انتقال عبدالرزاق حمدالله.
وكان الشنيف قد تحدَّث قبل أيام عن معلومات حول مستقبل عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر، وأكد رحيله عن الفريق هذا الصيف. وعزز حديث الشنيف ما تم تداوله عن انتقال اللاعب؛ الأمر الذي أثار غضب النصراويين؛ ما دفع بحمدالله لنشر عدد من التغريدات من خلال صفحته على "تويتر"، فند فيها تلك الأقاويل.
وبيّن أنه مستمر مع النصر، ولا صحة لما يتردد عن رحيله. ووضع اللاعب المغربي حدًّا لما يتردد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن رحيله لنادي الاتحاد، وكشف في تغريداته أنه أبدًا لن يساوم النادي الذي حمل قميصه، وكان شرفًا له الوجود بين جدرانه.
وتابع اللاعب في تغريداته بأنه مستمر مع الفريق طالما عقده مستمر، وأن غيابه عن الفريق في مباراة الفيصلي كان قرارًا فنيًّا للجهاز.
واختتم تغريداته بأن الحب الذي بينه وبين جماهير النصر لن ينال منه أحد، سواء كان قريبًا أو بعيدًا. مطالبًا الجماهير بعدم الالتفات للشائعات.
وكان حمدالله قد انضم للنصر صيف 2018، وساهم في الموسم الأول بحصول النادي على لقب الدوري السعودي، وحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من البطولة، الذي كان يحمله النجم حمزة إدريس.— #ملعب_SBC (@sbcsport)
النصر عبدالرزاق حمدالله
خالد الشنيف : نعتذر لإدارة نادي #النصر واللاعب والجماهير النصراوية عن صحة خبر انتقال عبدالرزاق حمدالله.#ملعب_SBC pic.twitter.com/iapiafVBix— #ملعب_SBC (@sbcsport) August 21, 2021
بعد أن أثار حديثه الاستهجان.. الشنيف يعتذر لحمدالله وللنصراويينقاسم الخبراني الخليج 365 2021-08-22
قدَّم المحلل الرياضي والإعلامي خالد الشنيف اعتذاره لإدارة نادي النصر والجماهير عن خبر انتقال عبدالرزاق حمدالله.
وكان الشنيف قد تحدَّث قبل أيام عن معلومات حول مستقبل عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر، وأكد رحيله عن الفريق هذا الصيف. وعزز حديث الشنيف ما تم تداوله عن انتقال اللاعب؛ الأمر الذي أثار غضب النصراويين؛ ما دفع بحمدالله لنشر عدد من التغريدات من خلال صفحته على "تويتر"، فند فيها تلك الأقاويل.
وبيّن أنه مستمر مع النصر، ولا صحة لما يتردد عن رحيله. ووضع اللاعب المغربي حدًّا لما يتردد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن رحيله لنادي الاتحاد، وكشف في تغريداته أنه أبدًا لن يساوم النادي الذي حمل قميصه، وكان شرفًا له الوجود بين جدرانه.
وتابع اللاعب في تغريداته بأنه مستمر مع الفريق طالما عقده مستمر، وأن غيابه عن الفريق في مباراة الفيصلي كان قرارًا فنيًّا للجهاز.
واختتم تغريداته بأن الحب الذي بينه وبين جماهير النصر لن ينال منه أحد، سواء كان قريبًا أو بعيدًا. مطالبًا الجماهير بعدم الالتفات للشائعات.
وكان حمدالله قد انضم للنصر صيف 2018، وساهم في الموسم الأول بحصول النادي على لقب الدوري السعودي، وحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من البطولة، الذي كان يحمله النجم حمزة إدريس.— #ملعب_SBC (@sbcsport)
خالد الشنيف : نعتذر لإدارة نادي #النصر واللاعب والجماهير النصراوية عن صحة خبر انتقال عبدالرزاق حمدالله.#ملعب_SBC pic.twitter.com/iapiafVBix— #ملعب_SBC (@sbcsport) August 21, 2021
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
01:05 AM
من خلال برنامج SBC
قدَّم المحلل الرياضي والإعلامي خالد الشنيف اعتذاره لإدارة نادي النصر والجماهير عن خبر انتقال عبدالرزاق حمدالله.
وكان الشنيف قد تحدَّث قبل أيام عن معلومات حول مستقبل عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر، وأكد رحيله عن الفريق هذا الصيف. وعزز حديث الشنيف ما تم تداوله عن انتقال اللاعب؛ الأمر الذي أثار غضب النصراويين؛ ما دفع بحمدالله لنشر عدد من التغريدات من خلال صفحته على "تويتر"، فند فيها تلك الأقاويل.
وبيّن أنه مستمر مع النصر، ولا صحة لما يتردد عن رحيله. ووضع اللاعب المغربي حدًّا لما يتردد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن رحيله لنادي الاتحاد، وكشف في تغريداته أنه أبدًا لن يساوم النادي الذي حمل قميصه، وكان شرفًا له الوجود بين جدرانه.
وتابع اللاعب في تغريداته بأنه مستمر مع الفريق طالما عقده مستمر، وأن غيابه عن الفريق في مباراة الفيصلي كان قرارًا فنيًّا للجهاز.
واختتم تغريداته بأن الحب الذي بينه وبين جماهير النصر لن ينال منه أحد، سواء كان قريبًا أو بعيدًا. مطالبًا الجماهير بعدم الالتفات للشائعات.
وكان حمدالله قد انضم للنصر صيف 2018، وساهم في الموسم الأول بحصول النادي على لقب الدوري السعودي، وحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من البطولة، الذي كان يحمله النجم حمزة إدريس.— #ملعب_SBC (@sbcsport)
خالد الشنيف : نعتذر لإدارة نادي #النصر واللاعب والجماهير النصراوية عن صحة خبر انتقال عبدالرزاق حمدالله.#ملعب_SBC pic.twitter.com/iapiafVBix— #ملعب_SBC (@sbcsport) August 21, 2021
، بعد أن أثار حديثه الاستهجان.. الشنيف يعتذر لحمدالله وللنصراويين ،
المصدر : الخليج 365
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