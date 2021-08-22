شكرا لمتابعة خبر عن فيديو..خالد السليمان ينفعل على عضو شورى اقترح فرض رسوم لإزالة نفايات المنازل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

انفعل الكاتب والإعلامي خالد السليمان، على عضو مجلس الشورى سامي زيدان، بعد اقتراحه فرض رسوم على إزالة النفايات من المنازل.

وخرج السليمان في مقطع فيديو موجها حديثه إلى زيدان قائلا: "اسمحولي أتخلى عن اللباقة اليوم، يعني هذا الرجل عنده مشكلة في رقبته ما يقدر يرفع رأسه لفوق، ما يشوف إلا ما يمس الطبقة المتوسطة والكادحة من المجتمع".

وأضاف: "ما يقدر يقلد المجتمعات الغربية إلا في فرض الرسوم، طيب هو ما يشوف الخدمات اللي تقدم لهم، ما يشوف كيفية رقابة أداء الحكومة".

وتابع: "أعتقد أن الرسوم اللي ممكن يدفعها المجتمع عن طيب خاطر، هي رسوم إزالة بعض أشخاص من مناصب لا يستحقونها".

ويأتي هجوم السليمان على زيدان بعد مقترحه المثير للجدل سابقا، برفع الدعم عن الدقيق والخبز.