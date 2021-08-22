اخبار السعوديه

فيديو..خالد السليمان ينفعل على عضو شورى اقترح فرض رسوم لإزالة نفايات المنازل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن فيديو..خالد السليمان ينفعل على عضو شورى اقترح فرض رسوم لإزالة نفايات المنازل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

انفعل الكاتب والإعلامي خالد السليمان، على عضو مجلس الشورى سامي زيدان، بعد اقتراحه فرض رسوم على إزالة النفايات من المنازل.

وخرج السليمان في مقطع فيديو موجها حديثه إلى زيدان قائلا: "اسمحولي أتخلى عن اللباقة اليوم، يعني هذا الرجل عنده مشكلة في رقبته ما يقدر يرفع رأسه لفوق، ما يشوف إلا ما يمس الطبقة المتوسطة والكادحة من المجتمع".

وأضاف: "ما يقدر يقلد المجتمعات الغربية إلا في فرض الرسوم، طيب هو ما يشوف الخدمات اللي تقدم لهم، ما يشوف كيفية رقابة أداء الحكومة".

وتابع: "أعتقد أن الرسوم اللي ممكن يدفعها المجتمع عن طيب خاطر، هي رسوم إزالة بعض أشخاص من مناصب لا يستحقونها".

ويأتي هجوم السليمان على زيدان بعد مقترحه المثير للجدل سابقا، برفع الدعم عن الدقيق والخبز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا