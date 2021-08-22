نشرة «عاجل».. أمر سامٍ بإجازة تملك صك مساهمة المحمدية.. و«التعليم» تعلن بروتوكولات العودة الحضورية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم السبت، منها إعلان وزارة التعليم عن بروتوكولات العودة الحضورية، وارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 33.6 مليونًا، وتفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مع ذبح بعض الأشخاص أحد الكائنات الفطرية وطبخه كوجبة، وصدور أمر سام كريم بإجازة تملك صك مساهمة المحمدية في محافظة الخرج.

5 إجراءات.. تعميم من «التعليم» بشأن البروتوكولات الوقائية المتعلقة بالعودة الحضورية

أصدر وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ تعميماً للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم وقطاعات الوزارة المختلفة؛ حول البروتوكولات الوقائية المتعلقة بعودة التعليم حضورياً، والمبلّغة من قبل «وقاية»، للعمل بموجبها، ومتابعة تنفيذها من جميع قطاعات التعليم والتدريب المختلفة الحكومية والأهلية.

بالفيديو.. مواطن يكشف تفاصيل أزمة بنكية دامت لـ4 شهور بسبب «هللة»

كشف المواطن ناصر بن جمعان، عن قصة الـ«هللة»، التي أدخلته في دوامة طالت 4 أشهر، وتسببت في أزمة كبرى له مع حساباته البنكية.

بالفيديو.. استشاري يوضح أسباب تراجع إصابات كورونا في المملكة

أكد استشار طب الطوارئ الدكتور، باسم البحراني، أن تراجع حالات الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة بالمملكة، بسبب عدة أمور أهمها الوعي المجتمعي بمخاطر الفيروس.

«الحياة الفطرية» عن مقطع ذبح الكنغر وطبخه: مخالف ونسقنا مع الداخلية لتطبيق الإجراءات

تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مع ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام بعض الأشخاص بذبح أحد الكائنات الفطرية وطبخه كوجبة.

أمر سام بإجازة تملك صك مساهمة المحمدية في محافظة الخرج وإعادة حقوق المساهمين

صدر أمر سام كريم بإجازة تملك صك مساهمة المحمدية في محافظة الخرج، وإعادة حقوق المساهمين، وذلك بعد استبعاد المساحة المتداخلة في الصك.



مدير «الذوق العام» السابق: «الشورت» من الملابس الخادشة للحياء.. وارتداؤه يعرض للعقوبة

أكد مدير جمعية الذوق العام السابق بدر الزياني، أن «الشورت» من الملابس الخادشة للحياء، مشيرًا إلى أن ارتداءه في الأماكن العامة يعرضك للعقوبة.



ضبط مخالفَين لنظام البيئة بالرياض بحوزتهما بندقيتان و43 طائرًا مصيدًا

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، السبت، مخالفَين لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالرياض، لقيامهما بالصيد دون تصريح، وبحوزتهما بندقيتان هوائيتان و43 طائرًا مصيدًا.

«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 33.6 مليونًا

أعلنت وزارة الصحة، السبت، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 33.6 مليونا.

مقطع يوثق هطول أمطار غزيرة وبرد على السودة

نشر ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شبـيب بن عبدالرحمن بن عبدالله الحربش، مهتم بالأحوال الجوية والظواهر الفلكية، مقطع فيديو لهطول الأمطار والبرد على السودة، غرب أبها بمنطقة عسير.

الإطاحة بمقيمين في القصيم ارتكبا جرائم نصب وروّجا لاستثمارات وهمية

أعلنت شرطة منطقة القصيم، السبت، القبض على مقيْمَين من الجنسية السورية، ارتكبا جرائم نصب واحتيال بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وزير التعليم: لا حضور للجامعيين غير المحصنين.. وسيتم تسجيلهم «غياب»

وجه وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ تعميماً للجامعات، حول البروتوكولات الوقائية المتعلقة بعودة التعليم حضورياً، والمبلّغة من قبل «وقاية»، للعمل بموجبها، ومتابعة تنفيذها من جميع قطاعات التعليم والتدريب المختلفة الحكومية والأهلية.

وزير التعليم يوجه رسالة للمعلمين والمعلمات: ثقتنا بكم كبيرة

وجه وزير التعليم، حمد آل الشيخ، رسالة للمعلمين والمعلمات، مع اقتراب بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى أن الوزارة تثق بهم.

السعودية تشكو الاتحاد الأوروبي لـ«التجارة العالمية» بسبب مركّب كيميائي

قدمت المملكة العربية السعودية، شكوى لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بخصوص رسوم مكافحة الإغراق التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات مركّب كيميائي يستخدم في صناعة الألياف الصناعية والزجاجات البلاستيكية.

وزير الرياضة يتفقد مرافق «مركب محمد السادس» قبل نهائي البطولة العربية

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم السبت في العاصمة المغربية الرباط، وزير الثقافة والشباب والرياضة بالمملكة المغربية عثمان الفردوس.

متحدث «النصر» السابق يعلق على رسائل «حمدالله»: مكانك محفوظ بقلوب العاشقين

علق عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، على رسائل الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله وتأكيده استمراره ضمن صفوف العالمي، مؤكداً أن احترام العقود أمر طبيعي، مشيراً لقوة العلاقة بين اللاعب والجماهير النصراوية.

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