عاجل | السعودية .. 70 ألف مسجد وجامع بلا صيانة

بلغ عدد الجوامع والمساجد غير المشمولة بعقود الصيانة والنظافة، من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 69.672 مسجدا وجامعا، وجاءت منطقة عسير في مقدمة المساجد والجوامع غير المشمولة, بواقع 17077 مسجدا وجامعا، وذلك بحسب تقرير صادر عن الوزارة لعام 1441.

الجوامع غير المشمولة

ويلي منطقة عسير في العقود غير المشمولة في الصيانة والنظافة، الرياض العاصمة بواقع 11997 مسجدا وجامعا، ثم مكة المكرمة بـ11313، وجازان 7827، ثم القصيم بـ4919، والمدينة المنورة بـ4711، تليها حائل بـ3111 مسجدا وجامعا، ثم المنطقة الشرقية بـ2967، والباحة 2212، ثم الجوف بـ1389، وتبوك بـ1260، والحدود الشمالية بـ602، ثم نجران بـ286.

إجمالي المساجد

وبلغ عدد المساجد والجوامع في جميع مناطق المملكة 81439 مسجدا وجامعا، وبلغ عدد المساجد والجوامع المشمولة بعقود صيانة 13767 مسجدا وجامعا، أما المساجد والجوامع غير المشمولة بعقود صيانة، فبلغ عددها 69672 مسجدا وجامعا.

صيانة وخدمات

وتتولي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، صيانة المساجد من خلال التعاقد مع شركات صيانة لتقديم خدمات ذات جودة عالية، وضمان استمرارية عمل الأجهزة المتنوعة في المساجد، كالمكيفات ومكبرات الصوت، والإضاءة وبرادات المياه و دورات المياه والأثاث، والديكورات والأصباغ، وذلك لضمان بيئة صحية آمنة.

مساجد مشمولة بالصيانة

عسير

20451

3374 مشمولة

الرياض

14368

2371 مشمولة

مكة المكرمة

13548

2235 مشمولة

جازان

9474

1547 مشمولة

القصيم

5891

931 مشمولة

المدينة المنورة

5642

931 مشمولة

حائل

3726

615 مشمولة

المنطقة الشرقية

3553

586 مشمولة

الباحة

2649

437 مشمولة

الجوف

1664

275 مشمولة

تبوك

1509

249 مشمولة

الحدود الشمالية

721

119 مشمولة

نجران

343

57 مشمولة