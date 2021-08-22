الجوامع غير المشمولة
ويلي منطقة عسير في العقود غير المشمولة في الصيانة والنظافة، الرياض العاصمة بواقع 11997 مسجدا وجامعا، ثم مكة المكرمة بـ11313، وجازان 7827، ثم القصيم بـ4919، والمدينة المنورة بـ4711، تليها حائل بـ3111 مسجدا وجامعا، ثم المنطقة الشرقية بـ2967، والباحة 2212، ثم الجوف بـ1389، وتبوك بـ1260، والحدود الشمالية بـ602، ثم نجران بـ286.
إجمالي المساجد
وبلغ عدد المساجد والجوامع في جميع مناطق المملكة 81439 مسجدا وجامعا، وبلغ عدد المساجد والجوامع المشمولة بعقود صيانة 13767 مسجدا وجامعا، أما المساجد والجوامع غير المشمولة بعقود صيانة، فبلغ عددها 69672 مسجدا وجامعا.
صيانة وخدمات
وتتولي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، صيانة المساجد من خلال التعاقد مع شركات صيانة لتقديم خدمات ذات جودة عالية، وضمان استمرارية عمل الأجهزة المتنوعة في المساجد، كالمكيفات ومكبرات الصوت، والإضاءة وبرادات المياه و دورات المياه والأثاث، والديكورات والأصباغ، وذلك لضمان بيئة صحية آمنة.
مساجد مشمولة بالصيانة
عسير
20451
3374 مشمولة
الرياض
14368
2371 مشمولة
مكة المكرمة
13548
2235 مشمولة
جازان
9474
1547 مشمولة
القصيم
5891
931 مشمولة
المدينة المنورة
5642
931 مشمولة
حائل
3726
615 مشمولة
المنطقة الشرقية
3553
586 مشمولة
الباحة
2649
437 مشمولة
الجوف
1664
275 مشمولة
تبوك
1509
249 مشمولة
الحدود الشمالية
721
119 مشمولة
نجران
343
57 مشمولة
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | السعودية .. 70 ألف مسجد وجامع بلا صيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.