عاجل | 50 بلاغا كل ساعة عن نقص الأدوية بالسعودية

كشفت وزارة الصحة عن تلقيها 107.246 بلاغا خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، بخصوص نقص الأدوية والتطعيمات في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، وبواقع 1191 بلاغا يوميا و50 بلاغا كل ساعة.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الوزارة، فقد تلقت الصحة خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري 67065 بلاغا متعلقا بنقص الأدوية، إضافة إلى 40181 بلاغا عن نقص التطعيمات في المراكز الصحية.

ولحل مشكلة نقص الأدوية والتطعيمات قالت الوزارة، إنها أنشأت غرفة عمليات لمتابعة بلاغات نقص الأدوية؛ للوقوف على التحديات التي تواجه المنشآت الصحية في توفير الأدوية للمستفيدين؛ مما قلل عدد البلاغات الأسبوعية، كما تم التوجيه بإعداد تقرير أسبوعي يتضمن أهم التحديات التي تؤدي إلى نقص التطعيمات، وعرضه على القيادات بشكل دوري؛ مما أدى إلى تقليل عدد البلاغات المتعلقة بهذا التصنيف.​

إحصاءات البلاغات

البلاغ​​

نقص الأدوية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وصف البلاغ

بلاغات واردة من بعض المستفيدين تتعلق بعدم توفر الدواء المصروف لهم من قبل المنشأة.

عدد الشكاوى المغلقة

​98.95 %

عدد البلاغات

​​67065

مصدر البلاغا​ت

​مركز الاتصال «937» - «تويتر»​

تقييم الخدمة

​85.81 %

البلاغ​​

نقص التطعيمات في المراكز الصحية

وصف البلاغ

بلاغات واردة من بعض المستفيدين الذين لم يحصلوا على خدمة التطعيمات.​

عدد الشكاوى المغلقة

​99​34 %

عدد البلاغات

​​40181

مصدر البلاغا​ت

​مركز الاتصال (937) - «تويتر»​

تقييم الخدمة

​88.82 %

فترة التقرير​

​الربع الأول - 2021

فترة التقرير​

​الربع الأول - 2021

القرار المتخذ للتحسين

​أنشأت غرفة عمليات لمتابعة بلاغات نقص الأدوية؛ للوقوف على التحديات التي تواجه المنشآت الصحية في توفير الأدوية للمستفيدين؛ مما قلل عدد البلاغات الأسبوعية.

القرار المتخذ للتحسين

تم التوجيه بإعداد تقرير أسبوعي يتضمن أهم التحديات التي تؤدي إلى نقص التطعيمات، وعرضه على القيادات بشكل دوري؛ مما أدى إلى تقليل عدد البلاغات المتعلقة بهذا التصنيف.