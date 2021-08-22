شكرا لقرائتكم خبر عن رش شوارع الظهران بالمبيدات الحشرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الظهران، أعمال الإصلاح البيئي، من خلال رش المبيدات الحشرية بالمدينة.

وأوضحت البلدية استمرار حملاتها للقضاء على مسببات الأمراض والعدوى، ومكافحة أي مظاهر للتلوث، خاصة خلال فصل الصيف.

وكانت البلدية بالتعاون مع اللجنة المشتركة المكونة من شرطة الظهران وصحة الشرقية ومكتب العمل، قد نفذت جولة تفتيشية على سكن العمال للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، وأسفرت الحملة عن رصد 3 مخالفات، تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.