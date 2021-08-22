شكرا لقرائتكم خبر عن وقوف الشاحنات داخل الأحياء.. مخالفات خطرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب أهالي المنطقة الشرقية بسرعة حل مشكلة وقوف الشاحنات داخل الأحياء بشكل متكرر، مشيرين إلى أنها تمثل ملوثا بصريا وبيئيا، وتشكل خطرا على الأطفال، إضافة إلى إرباكها حركة المرور وربما تتسبب في الحوادث، إلى جانب أن الشاحنات إحدى مسببات الازدحام المروري، بسبب احتلالها حيزا كبيرا من المساحات الفضاء بالأحياء.

وشددوا لـ ”الخليج 365”، على أهمية تفعيل العقوبات بحسم، ومضاعفتها حال التكرار وتكثيف الجولات التفتيشية، ولفتوا إلى أن بعض أصحاب الشاحنات يستغلون المساحات الفضاء وسط الأحياء لتغيير الزيوت ورمي المخلفات المتبقية منها مما يسفر عن تلوث بيئي وتشوه بصري.

السلامة المرورية

من جهته، بين الأمين العام للجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، عبدالله الراجحي أن اللجنة معنية بتفعيل منظومة السلامة بمحاورها الأربعة: «ضبط، هندسة، توعية، استجابة إسعافية»، للحد من الحوادث الجسيمة ونتائجها. وأفاد بأنه يجري تحرير مخالفات ضد الشاحنات حسب نظام النقل العام ونظام المرور.

مضايقات عدة

وأكد المواطن صالح اليامي، أن وقوف الشاحنات داخل الأحياء يسبب العديد من المضايقات لأهالي الحي، مشيرا إلى أنها تحتل حيزا كبيرا من المساحات المخصصة لوقوف الأهالي.

وطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاد الشاحنات عن الأحياء، لتفادي المخاطر المحتملة جراء وقوفها في أماكن غير مخصصة لها، ولمعالجة التشوه البصري الذي تسببه تلك الشاحنات.

وقال «يجب أن تعمل الجهات المسؤولة على تخصيص مساحات للشاحنات، وتحرير مخالفات فورية ضد خروجها على التعليمات النظامية»، مشددا على أنها تمثل خطرا على الأطفال وتحتل حيزا كبيرا من المساحات المخصصة للمشي أو لتنزه الصغار والكبار، إضافة إلى ما تسببه من تلوث جراء انبعاثات الوقود.

تخصيص مواقف

وشدد المواطن ناصر صالح الجوهر على أهمية التصدي لهذه الظاهرة السلبية، التي تسبب العديد من المشكلات لأهالي الحي، إذ تربك حركة المرور وتضيق الشوارع، مشيرا إلى أهمية العمل على تخصيص مواقف وساحات، خاصة للشاحنات ومنعها من الوقوف داخل الحي أو بالقرب من الأماكن السكنية.

وقال إن وجودها يسبب تشوها بصريا، ويحجب أي منظر جمالي من أجزاء المدينة، إضافة إلى ما تسببه من قلق لأهالي الحي، خاصة أن العاملين عليها وافدون أجانب.

وأضاف «يجب تشديد المخالفات ومضاعفتها حال التكرار»، مشيرا إلى أن الدخان المنبعث من الشاحنات قد يؤثر على صحة الأهالي، خصوصا من يعانون من أمراض تنفسية.

وعي ذاتي

وبين المواطن عبدالعزيز بن عطية العنزي أن الوعي لا بد أن يكون ذاتيا، والتصدي للظواهر السلبية مسؤولية كل شخص، مشيرا إلى أهمية الإبلاغ عن وجود أي شاحنات داخل الأحياء لتتمكن الجهات المسؤولة من التصدي لها وتطبيق جميع الأنظمة بحقها.

وقال إن مشكلات الشاحنات متعددة فهي ملوثات بصرية وبيئية، وتمثل خطرا على الأطفال، إضافة إلى إرباك حركة المرور وربما التسبب في الحوادث، إلى جانب أنها أحد مسببات الازدحام المروري، بسبب احتلالها حيزا كبيرا من المساحات الفضاء بالأحياء.

وشدد على أهمية تفعيل العقوبات بحسم، ومضاعفتها حال التكرار وتكثيف الجولات التفتيشية، مشيرا إلى أن بعض أصحاب الشاحنات يستغلون المساحات الفضاء وسط الأحياء لتغيير الزيوت ورمي المخلفات المتبقية منها مما يسفر عن تلوث بيئي وتشوه بصري.

ضبط 25 مخالفة وقوف في شهر

أعلن رئيس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي، عن ضبط 25 شاحنة خلال الشهر الماضي جراء وقوفها لفترات طويلة داخل التجمعات السكنية، وما تسببه من تشوه بصري، مشيرا إلى تحرير مخالفات وإشعار أصحاب الشاحنات وسائقيها بذلك. ودعا الزايدي الجميع إلى المبادرة والاتصال على الرقم 940، للإبلاغ عن أي مخالفة.