شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 43 ألف متر مكعب مخلفات إنشائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة محافظة الأحساء في 3 أسابيع 43875 مترا مكعبا لمخلّفات إنشائية، إضافة إلى معالجة وضع 1814 حاوية نظافة.

وأوضح أمين المحافظة م. عصام الملا أنه جرى خلال تلك الفترة إصلاح 17488 مترا مربعا من حُفر الشوارع، وإزالة 2604 حواجز خرسانية، وإصلاح 19799 مترا طوليا من أرصفة الطرقات، إضافة إلى رفع 1068مركبة تالفة ومهملة، وإصلاح 4343 أعمدة إنارة، إضافة إلى إزالة 1068 مترا مربعا كتابات مشوهة على الحوائط.

وأبان بأن تلك الجهود تأتي تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في برنامج «جودة الحياة»، وكون ذلك يأتي ضمن أولويات منظومة العمل البلدي، كما يُسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.