شكرا لقرائتكم خبر عن 73 مدرسة طفولة مبكرة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق مع بداية العام الدراسي الجديد 73 مدرسة للطفولة المبكرة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تقدم خدماتها التعليمية والتربوية للصفوف الأولية بنين، وذلك ضمن خطة التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وكانت هذه المدارس مخصصة للبنين وتم تحويلها لمدارس طفولة مبكرة تشرف عليها معلمات متخصصات في الطفولة المبكرة والصفوف الأولية، كما سيتم افتتاح 6 روضات مستقلة لهذا العام، ويبلغ عدد الفصول الدراسية فيها 990، تستوعب 29659 طالبا.

كما جرى استحداث 161 فصلا جديدا لرياض الأطفال، تستوعب 4157 طفلا، إضافة إلى إسناد تدريس 11460 طالبا في الصفوف الأولية لـ83 مدرسة بنات.