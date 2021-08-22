شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 9 آلاف مخالف لأمن الحدود و8 متسترين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 4/1/1443هـ الموافق 12/8/2021م، حتى 10/1/1443هـ الموافق 18/8/2021م، عن ضبط 15900 مخالف، منهم 5436 مخالفا لنظام الإقامة، و9075 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1389 مخالفا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، 454 شخصا، 45 % منهم من الجنسية اليمنية، و51 % من الجنسية الإثيوبية، و4 % جنسيات أخرى.

كما تم ضبط 23 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، و8 متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، بينما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 78286 وافدا مخالفا، منهم 65164 رجلا، و13122 امرأة، في حين تمت إحالة 58317 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3887 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8128 مخالفا.

وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقله داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.