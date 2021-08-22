شكرا لقرائتكم خبر عن 409 إصابات بكورونا.. والصحة تنصح بجرعتين لمواجهة «دلتا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من مضاعفات متحور دلتا السريع الانتشار.

وأعلنت الوزارة، أمس، تسجيل 409 حالات مؤكدة، وتعافي 710 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 5242 حالة منها 1162 حالة حرجة. وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 541610 حالات وبلغ عدد حالات التعافي 527899 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت 11 حالة، ووصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8469 حالة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.