شكرا لقرائتكم خبر عن المرحلة الأخيرة قبل العودة.. 382 ألف معلم ينتظمون بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعود اليوم أكثر من 382 آلف معلم ومعلمة إلى مدارسهم، من أصل 425 ألفا، بنسبة تتجاوز

90 %، وذلك خلال الأسبوع الذي يسبق عودة الطلاب حضوريا، مع اكتمال أعمال الصيانة والتشغيل في المدارس التي يتجاوز عددها أكثر من 25 ألف مدرسة، في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

خطط تعليمية

وتشهد المدارس خلال الأسبوع الجاري وضع الخطط التعليمية والتدريسية وإسناد المواد الدراسية والمقررات للمعلمين، وتسليم الجداول الدراسية لجميع المعلمين والمعلمات.

وسيتم التعامل مع المعلم والمعلمة اللذين لم يتلقيا جرعتي اللقاح وفق نظام الموارد البشرية، الذي صدر مؤخرا ونظم عودة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مع استثناء من تنطبق عليهم الاستثناءات التي أعلنت عنها وزارة الصحة مؤخرا.

ومن المقرر أن يكون حضور معلمي المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في المدارس حتى بداية الأسبوع المقبل، ليكون التدريس عن بُعد لحين عودة الطلاب حضوريا في 30 أكتوبر، أو قبل ذلك في حال تحقق الحصانة المجتمعية.

دليل الاستثناءات

وأصدرت وزارة التعليم تعميمات لجميع الإدارات ومكاتب التعليم بشأن تحديث البروتوكول الذي أصدرته، ودليل الاستثناء من لقاح كورونا، الصادر من وزارة الصحة، والذي اشتمل على 5 حالات مرضية مستثناة من شرط التحصين لدخول المدارس والإدارات التعليمية.

مكونات اللقاحأوضح الدليل أن الحالات المستثناة تشمل الحساسية المفرطة أو الحادة للقاح بعد الجرعة الأولى، مشيرا إلى أن الحساسية المفرطة لأحد مكونات اللقاح المعروفة تشمل حاليا: «مادة بولي إيثلين جلايكول، في لقاحي فايزر وموديرنا، ومادة بولي سوربيت في لقاح أسترازينيكا، واحتمال التحسس المشترك بين مادتي peg وبولي سوربت، وصل إلى 20 %».

أدوية بيولوجية

وأضاف إن من حالات الاستثناء المؤقت: الحالة الصحية للمستفيد، والتي قد تجعل اللقاح غير فعال حسب رأي الطبيب المختص، ومن الأمثلة على ذلك مرضى السرطان الذين يتلقون حاليا العلاج الكيميائي المكثف، وأصحاب الأمراض المناعية الروماتيزمية وما في حكمها الذين يتلقون حاليا أدوية بيولوجية، مثبطة للمناعة.

ووفقا للدليل، فإن الحالة الصحية للمستفيد قد تجعل احتمال حدوث مضاعفات المرض بعد أخذ اللقاح عالية، حسب رأي الطبيب المختص، ويصعب تحديد سببها، ومن الأمثلة على ذلك: المصابون بأمراض مناعية نادرة أو غير مستقرة، الحمل الخطر المصحوب بإجهاضات متكررة.

التنويم بالمستشفى

وبين الدليل أن الحساسية المفرطة هي التي تستدعي المعالجة بعقار إبنفرين Epinephrine، أو التنويم في المستشفى، فيما حددت الحساسية الحادة بالأعراض التي تحدث في غضون 4 ساعات بعد التطعيم، وقد تشمل أعراضا مثل الشرى وتورم الوجه والشفتين واللسان وضيق التنفس.

تقارير طبية

وكانت وزارة الصحة وضعت خدمة الاستثناء من تلقي لقاحات «كورونا» عبر موقعها الإلكتروني، والتي تتيح للمواطن والمقيم الاستثناء الدائم أو المؤقت لبعض الحالات من تلقي اللقاح، بموجب تقارير طبية تعرض على اللجنة المختصة للموافقة على الحالات المستثناة من تلقي اللقاح، والرد خلال 5 أيام عمل.

أسباب حقيقية

وأوضحت أن لقاح كورونا مثله مثل أي مستحضر طبي، قد تكون هناك موانع طبية لدى بعض الأشخاص تمنع أخذه، ومن الأهمية بمكان التحقق من وجود هذه الموانع وضمان مأمونية وفعالية اللقاح، وعدم حرمان أي شخص من الحماية التي يوفرها اللقاح إلا بسبب حقيقي.