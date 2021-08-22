شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 800 بلاغ لتشوهات بصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عالجت فرق العمل الميدانية بأمانة الطائف ما يزيد على 800 بلاغ عن التشوهات البصرية، من إجمالي 975 بلاغا، بالإضافة إلى 20 آخر قيد التنفيذ.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية تعمل على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري، مما يعزز السلوك الحضاري والوعي بأهمية المحافظة على المرافق العامة وسلامة البيئة، وشملت البلاغات الواردة ملاحظات النظافة، وحواجز الحفريات والمخلفات الصلبة وانطفاء أعمدة الإنارة وحفر الشوارع.

وقالت إن الفرق سجلت تفاعلا سريعا مع البلاغات الواردة والمتعلقة بمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، والتي تلقتها عبر مركز العمليات الموحد 940 وعبر تطبيق بلدي.

وأوضح أمين الطائف د. أحمد القثامي أن الخدمة الجديدة والتي تمت إضافتها للتطبيق الذكي تهدف إلى تسريع عملية الإبلاغ والمعالجة بخطوات سهلة، مما يجعل المواطن والمقيم شريكا أساسيا في القضاء على الأشكال المختلفة للتشوه البصري، ويمكن تحميل تطبيق «بلدي» للهواتف الذكية.