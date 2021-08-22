شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ألف مستفيد من الأطراف الصناعية بمأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استفاد 16897 فردا من مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مأرب لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وجرى خلال الفترة 1 يناير 2020م حتى 15 مارس 2021م، تقديم 36.252 خدمة توزعت على 1.670 خدمة للأطراف الصناعية، و333 خدمة للأطراف التقويمية، و2.144 خدمة لحالات قياس الأطراف، و2.792 خدمة لحالات التدريب على الأطراف، و2.187 خدمة في مجال التأهيل الفني «الصيانة»، و25.365 خدمة في مجال العلاج الطبيعي «الفيزيائي»، و1.761 خدمة في مجال التأهيل النفسي.