شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة المحجر الحيواني والنباتي بمنفذ جديدة عرعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة م.عبدالرحمن الفضلي، أمس، عددا من المشروعات التابعة للوزارة بمنطقة الحدود الشمالية، من بينها المحجر الحيواني والنباتي في منفذ جديدة عرعر التابع للوزارة.

واطلع «الفضلي» على سير العمل واستمع لشرح عن المحجر من الناحية الفنية والإدارية وكيفية تشغيل المحجر، وذلك لاستقبال جميع الإرساليات الحيوانية والنباتية الصادرة والواردة المقيدة جمركياً على الوزارة وفق الأنظمة والتشريعات المنظمة لذلك.

وتتمثل مهام المحاجر في الكشف الظاهري والمخبري على جميع الإرساليات الحيوانية والنباتية ومنتجاتها الواردة والصادرة عبرها وفق نظامي الحجر البيطري والحجر الزراعي.

ووقف «الفضلي» ميدانياً، في مستهل الجولة، على مشروع مزرعة الزاهدية للإنتاج الزراعي بالحدود الشمالية الواقع شرق مدينة عرعر على بعد 80 كم، مدشنا مشروع توسعة المزارع. كما التقى «الفضلي» بصاحب المشروع نواف الزاهد، واستمع لشرح مفصل من قبل مهندسي المشروع عن منتجات ومحاصيل التي ينتجها المشروع.