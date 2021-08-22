، مصر تسجِّل 173 حالة جديدة و9 وفيات بكورونا ،

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سجَّلت مصر 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و9 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 286168، من ضمنهم 235635 حالة تم شفاؤها، و16663 حالة وفاة.
كما سجّلت البحرين 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البحرينية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 271,534، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1386.فيروس كورونا الجديد
مصر تسجِّل 173 حالة جديدة و9 وفيات بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-22
سجَّلت مصر 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و9 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 286168، من ضمنهم 235635 حالة تم شفاؤها، و16663 حالة وفاة.
كما سجّلت البحرين 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البحرينية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 271,534، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1386.
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
01:56 AM
102 إصابة بالفيروس في البحرين ووفاة واحدة
سجَّلت مصر 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و9 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 286168، من ضمنهم 235635 حالة تم شفاؤها، و16663 حالة وفاة.
كما سجّلت البحرين 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البحرينية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 271,534، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1386.
، مصر تسجِّل 173 حالة جديدة و9 وفيات بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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