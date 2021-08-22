، "مقترح" للاستفادة من مباني الابتدائية لتخفيف كثافة المدارس المتوسطة والثانوية المستأجَرة ،

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اقترح المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس الاستفادة من المباني المدرسية للمرحلة الابتدائية في تخفيف الكثافة الطلابية بالمدارس المتوسطة والثانوية خلال استمرار فترة التعليم عن بُعد بالمدارس الابتدائية مع عودة الطلاب والطالبات في انطلاقة العام الدراسي الجديد بدءًا من يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر محرم الحالي.
وقال "الدهاس" لـ"الخليج 365" إن الاشتراطات الصحية التي حددتها وزارة الصحة، المتمثلة في ترك مسافة متر ونصف المتر بين طاولات الطلاب، لن تتحقق في المباني ذات الكثافة العالية، خاصة في المباني المدرسية المستأجرة. ومع وجود مجمعات مدرسية حكومية كبيرة في المرحلة الابتدائية يمكن الاستفادة منها خلال فترة الشهرين القادمين.
وأضاف: سوف يساعد نظام التعليم عن بُعد بالمرحلة الابتدائية ودوامهم المسائي في خلو هذه المباني بالفترة الصباحية. مشيرًا إلى أن المباني المستأجرة لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق إجراءات التباعد فيها نظرًا لضيقها، وصغر مساحات غرفها، وعدم وجود أفنية أو ممرات واسعة تُمكّن الكوادر الإدارية والتعليمية من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالصورة المثلى خلال سير اليوم الدراسي.
"مقترح" للاستفادة من مباني الابتدائية لتخفيف كثافة المدارس المتوسطة والثانوية المستأجَرةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2021-08-22
اقترح المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس الاستفادة من المباني المدرسية للمرحلة الابتدائية في تخفيف الكثافة الطلابية بالمدارس المتوسطة والثانوية خلال استمرار فترة التعليم عن بُعد بالمدارس الابتدائية مع عودة الطلاب والطالبات في انطلاقة العام الدراسي الجديد بدءًا من يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر محرم الحالي.
وقال "الدهاس" لـ"الخليج 365" إن الاشتراطات الصحية التي حددتها وزارة الصحة، المتمثلة في ترك مسافة متر ونصف المتر بين طاولات الطلاب، لن تتحقق في المباني ذات الكثافة العالية، خاصة في المباني المدرسية المستأجرة. ومع وجود مجمعات مدرسية حكومية كبيرة في المرحلة الابتدائية يمكن الاستفادة منها خلال فترة الشهرين القادمين.
وأضاف: سوف يساعد نظام التعليم عن بُعد بالمرحلة الابتدائية ودوامهم المسائي في خلو هذه المباني بالفترة الصباحية. مشيرًا إلى أن المباني المستأجرة لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق إجراءات التباعد فيها نظرًا لضيقها، وصغر مساحات غرفها، وعدم وجود أفنية أو ممرات واسعة تُمكّن الكوادر الإدارية والتعليمية من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالصورة المثلى خلال سير اليوم الدراسي.
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
01:04 AM
خلال استمرار فترة التعليم عن بُعد مع عودة الطلاب والطالبات في انطلاقة العام الجديد
اقترح المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس الاستفادة من المباني المدرسية للمرحلة الابتدائية في تخفيف الكثافة الطلابية بالمدارس المتوسطة والثانوية خلال استمرار فترة التعليم عن بُعد بالمدارس الابتدائية مع عودة الطلاب والطالبات في انطلاقة العام الدراسي الجديد بدءًا من يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر محرم الحالي.
وقال "الدهاس" لـ"الخليج 365" إن الاشتراطات الصحية التي حددتها وزارة الصحة، المتمثلة في ترك مسافة متر ونصف المتر بين طاولات الطلاب، لن تتحقق في المباني ذات الكثافة العالية، خاصة في المباني المدرسية المستأجرة. ومع وجود مجمعات مدرسية حكومية كبيرة في المرحلة الابتدائية يمكن الاستفادة منها خلال فترة الشهرين القادمين.
وأضاف: سوف يساعد نظام التعليم عن بُعد بالمرحلة الابتدائية ودوامهم المسائي في خلو هذه المباني بالفترة الصباحية. مشيرًا إلى أن المباني المستأجرة لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق إجراءات التباعد فيها نظرًا لضيقها، وصغر مساحات غرفها، وعدم وجود أفنية أو ممرات واسعة تُمكّن الكوادر الإدارية والتعليمية من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالصورة المثلى خلال سير اليوم الدراسي.
، "مقترح" للاستفادة من مباني الابتدائية لتخفيف كثافة المدارس المتوسطة والثانوية المستأجَرة ،
المصدر : الخليج 365
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