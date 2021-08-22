شكرا لمتابعة خبر عن صفع طبيبة في مكة على يد مراجع والشرطة تتدخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أقدم مراجع على صفع طبيبة في مقر عملها بأحد مستشفيات مكة المكرمة، على مرأى الجميع، دون معرفة الدوافع وراء ذلك التصرف.

وكان المراجع قد بدأ برفع صوته داخل المستشفى بحجة أنه طال انتظاره لنتائج التحاليل، لتحاول الطبيبة إقناعه بأن نتائج التحاليل لم تظهر بعد، بحسب سبق.

ورغم تدخل طبيب آخر لإقناع المراجع بأنه عليه الانتظار، اتجه الأخير نحو الطبيبة موجهًا لها صفعة على وجهها.

وتدخل حراس الأمن لحين وصول الجهات الأمنية، التي باشرت الواقعة، وتحفظت على المعتدي بعد حصوله على العلاج.