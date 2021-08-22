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النمر يوضح تأثير المورينجا على القلب

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الرياض - علي القحطاني - أميرة خالد (صدى):

تحدث استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن تأثير المورينجا على القلب.

وقال خالد النمر:"سُئِلتُ عن المورينجا: هي مكمل غذائي يدّعي من يُسوّقه أنه سحر الحياة في الطب الشعبي الأفريقي وأنه يعالج تقريبا كل الأمراض (سكر،ضغط،ربو،كولسترول، وأمراض مناعية، ضعف جنسي، فيروس )".

وتابع:"أمّا مايخص القلب فإن الدراسات العلمية لم تثبت فاعليته كعلاج أو كوقاية في الإنسان حتى تاريخه".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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