شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوضح تأثير المورينجا على القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أميرة خالد (صدى):

تحدث استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن تأثير المورينجا على القلب.

وقال خالد النمر:"سُئِلتُ عن المورينجا: هي مكمل غذائي يدّعي من يُسوّقه أنه سحر الحياة في الطب الشعبي الأفريقي وأنه يعالج تقريبا كل الأمراض (سكر،ضغط،ربو،كولسترول، وأمراض مناعية، ضعف جنسي، فيروس كورونا)".

وتابع:"أمّا مايخص القلب فإن الدراسات العلمية لم تثبت فاعليته كعلاج أو كوقاية في الإنسان حتى تاريخه".