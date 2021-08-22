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سمر السلطان أول سعودية وعربية تشغل منصب مدير في «فيسبوك».. ماذا نعرف عنها؟

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الرياض - محمد عبدالله - سجلت سمر السلطان، اسمها كأول مواطنة تعين مديرة في شركة «فيسبوك» لحوكمة الشراكات الاستراتيجية مع الحكومات في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا.

وتعتبر سمر هي أول شخصية عربية تشغل هذا المنصب، كونها حاصلة على ماجستير في التجارة الدولية من جامعة ترينتي الأيرلندية، ودبلوم إدارة الأعمال من جامعة فودان الصينية.

وقالت سمر، خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية»، إنها قررت استكمال الدراسات العليا في الخارج بعد إنهاء دراستها في جامعة الملك فيصل بالأحساء، لكنها لم تنجح في هذه التجربة قبل أن تسافر إلى أيرلندا وتلتحق بجامعة ترينيتي.

وأضافت أن رسالة الماجستير الخاصة بها كانت عن التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول للعالمية، إضافة إلى عملها مع والدها، مبينًة أن هذا الموضوع ساعدها في الحصول على وظيفة في «فيسبوك»، والتي انضمت للعمل فيها في عام 2018، حيث تولت وظيفة مستشار للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعمهم في التسويق الإلكتروني، ومن ثم أصبحت مستشارة للسوق السعودي، قبل أن تتولى منصب المدير لفريق يعمل في هذا الشان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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