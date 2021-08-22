وزير التعليم يوجه رسالة للمعلمين والمعلمات: ثقتنا بكم كبيرة

الرياض - محمد عبدالله - وجه وزير التعليم، حمد آل الشيخ، رسالة للمعلمين والمعلمات، مع اقتراب بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى أن الوزارة تثق بهم.

وقال الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر موقع «تويتر»: «وزير التعليم مرحباً بعودة زملائه وزميلاته من المعلمين والمعلمات: ثقتنا فيكم كبيرة لمواصلة العطاء في عام دراسي استثنائي، ونفخر بجهودكم المخلصة لأداء رسالتكم السامية بتفانٍ وإخلاص».

ويبدأ المعلمون والمعلمات في جميع مناطق المملكة، الأحد العودة إلى المدارس، استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد 1443هـ حضوريًا، وفقًا للتقويم الدراسي بعد التعديل.

ويأتي ذلك بعد استمرار الدراسة لمدة عامين بطريقة افتراضية عبر منصة «مدرستي» التعليمية للتعليم عن بعد.

وأعلنت وزارة التعليم عن تعديل التقويم الدراسي بالمملكة للعام الدراسي 1443هـ والتي توضح موعد عودة المعلمين في المدارس وموعد الدراسة بالمملكة، فوفقًا للتقويم الدراسي يبدأ المعلمون العمل بمدارس المملكة غدا الأحد 22 أغسطس 2021 والموافق 14 محرم 1443 هجريًا.

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