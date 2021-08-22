بالفيديو.. متدربون يكشفون عن إيجابيات برامج «سدايا»

الرياض - محمد عبدالله - كشف بعض متدربي برنامج التدريب التعاوني في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، عن إيجابيات برامج التدريب التعاوني.

وقالت إحدى المتدربات عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لـ«سدايا» عبر موقع «تويتر»: «خلال فترة تواجدي في سدايا عملت تحت قطاع المدن الذكية وبحكم اهتمام المدن الذكية بانترنت الأشياء، وفروا لي العمل في مشروع سوار الحج الذكي؛ حيث تم تغيير شخصيتي وسلوكي وتفكيري تجاه العمل وزادت ثقتي بنفسي كثيرًا».

وأضاف متدرب آخر: «واجهنا في سدايا مهام احترافية على أعلى مستوى، واستفدنا خبرات كثيرة موجودة بالهيئة، واستطعنا مواجهة المشكلات التقنية».

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