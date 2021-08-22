محمد بن مسعود - الدمام - الولايات المتحدة تسجّل 157,450 إصابة جديدة و1,120 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 37,583,545 حالة والوفيات 625,375 شخصًا سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية 157,450 إصابة مؤكّدة و1,120 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 37,583,545 ، فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس 625,375 وفاة.أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة تسجّل 157,450 إصابة جديدة و1,120 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-21 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية 157,450 إصابة مؤكّدة و1,120 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 37,583,545 ، فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس 625,375 وفاة. 21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443 11:21 PM إجمالي الإصابات بلغ 37,583,545 حالة والوفيات 625,375 شخصًا إجمالي الإصابات بلغ 37,583,545 حالة والوفيات 625,375 شخصًا سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية 157,450 إصابة مؤكّدة و1,120 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 37,583,545 ، فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس 625,375 وفاة. ، الولايات المتحدة تسجّل 157,450 إصابة جديدة و1,120 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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