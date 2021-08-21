شكرا لمتابعة خبر عن المبتعث خالد المطيري: التطبيقات الخدمية في المملكة نالت إعجاب الطلبة الأمريكيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

أكد المبتعث خالد المطيري أن التطبيقات الخدمية في المملكة مثل تطبيق "توكلنا" وتطبيق "مدرستي" قد نالت إعجاب الطلبة الأمريكيين.

وقال "المطيري": "اتكلمت مع بعض الطلاب عن تطبيق منصتي والبعض كان يتكلم إنه صعب التنفيذ وكأنه مستحيل وشرحتلهم إنه ليس خطة مستقبلية بل واقع في السعودية وتحمسوا جدًا أنهم يجدون مثل هذه الإمكانيات وأحدهم قارن بمقارنة تطبيق توكلنا وتطبيق يشابهه في فرنسا ووجدنا إن مستخدمين توكلنا أكثر".

وأضاف: "مشروع تقني دولي أعمل عليه خلطة علمية جميلة بالنسبة إلى والاصرار على قيادة العمل والتعامل مع الناس بمختلف التخصصات والديانات أمر ميسر لي وهذا ما تعلمناه من ديننا ووطنا"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".