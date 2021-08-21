شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ارتداء الشورت خادش للحياء ويعرض صاحبة للعقوبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مدير جمعية الذوق العام السعودية السابق بدر الزياني، أن "الشورت" يعد من الملابس الخادشة للحياء ولبسه في الأماكن العامة يعرض صاحبه للعقوبة.

وقال "الزياني" أن الفقرة الثامنة من الذوق العام تنص على مخالفة اللبس الخادش للحياء في الأماكن العامة حسب طبيعة المكان، مشيرًا إلى أن "الشورت" من الملابس الخادشة للحياء وهناك أنواع عديدة منه "شورت سباحة أو كرة قدم أو سلة".

وأضاف: "الناس تلبس أي شئ وتخرج بسبب الحر بدرجة كبيرة وقد يرتدونه في الأماكن العامة مثل المجمعات التجارية وهذا ممنوع، أما لبس الشورت في الأندية مسموح لكن التنقل بيه يعد خدش للحياء لأن هناك نساء وأطفال أيضًا"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

أما عن سماح البلاد الأخرى بذلك، قال: "السائحين لهم لائحة خاصة لكن نحن كمواطنين لدينا أنظمتنا وعاداتنا وتقاليدنا ويجب أن نطبقها وكل دولة لها اختصاصها وعاداتها وتقاليدها لذلك نلتزم بما ورد في لائحة الذوق العام الصادرة عن وزارة الداخلية ووزارة السياحة".

وفيما يتعلق بالمسودة التي أعلنت عنها هيئة النقل فيما يتعلق بالرائحة الكريهة مخالفة قدرها 200 ريال، أضاف: "الفرز سيكون هناك فيها صعوبة وطريقة المخالفة ويجب عمل توعية كبيرة لتذكيرهم بهذا الأمر وأرى أنه يجب مراجعتها من فترة أخرى لمواكبة التطور".