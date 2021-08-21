شكرا لمتابعة خبر عن استشاري تغذية سريرية: يجب ذبح الحيوانات في المسالخ الرسمية "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث استشاري تغذية سريرية، عبدالعزيز العثمان، عن خطورة ذبح الحيوانات خارج المسالخ الرسمية، قائلا:" ذبح أي حيوان بدون فحص طبي وموافقة من الجهات المختصة في البلديات أو المسالخ قد يسبب مشكلة".

وأوضح عبدالعزيز العثمان خلال اتصال هاتفي بقناة الإخبارية:"لابد أن يفحص الطبيب البيطري كل الحيوانات، أعتقد أنه إذا كان الكنغر ذبح في المسالخ الرسمية فربما يكون هناك مشكلة".

وتابع:"لا أتقبل فكرة ذبح الكنغر واستهجنت المقطع وأشجع الشباب على التميز ولكن بالطريقة السليمة التي تنمي عنده شيئا".