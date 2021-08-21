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استشاري تغذية سريرية: يجب ذبح الحيوانات في المسالخ الرسمية "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث استشاري تغذية سريرية، عبدالعزيز العثمان، عن خطورة ذبح الحيوانات خارج المسالخ الرسمية، قائلا:" ذبح أي حيوان بدون فحص طبي وموافقة من الجهات المختصة في البلديات أو المسالخ قد يسبب مشكلة".

وأوضح عبدالعزيز العثمان خلال اتصال هاتفي بقناة الإخبارية:"لابد أن يفحص الطبيب البيطري كل الحيوانات، أعتقد أنه إذا كان الكنغر ذبح في المسالخ الرسمية فربما يكون هناك مشكلة".

وتابع:"لا أتقبل فكرة ذبح الكنغر واستهجنت المقطع وأشجع الشباب على التميز ولكن بالطريقة السليمة التي تنمي عنده شيئا".

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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