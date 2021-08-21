شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هللة تعطل حصول مواطن على راتبه قرابة 4 شهور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى المواطن ناصر بن جمعان معاناته مع أحد البنوك وعدم تمكنه من الحصول على راتبه بسبب هللة عطلت نقل حسابه البنكي وتحويل راتبه إلى بنك آخر.

وقال "بن جمعان": "طلبت من البنك اللي راتبي ينزل عليه قرض ولم يتهيأ لي فأردت ان أحصل على قرض من بنك آخر وطلبوا مني خطاب عدم ممانعة من البنك اللي ينزل عليه الراتب وبالفعل أحضرت لهم الخطاب وتمت عملية الاقتراض وسداد المديونية للبنك الأول ونزلت في الحساب"، وفقًا لـ "الإخبارية".

وأضاف: "البنك الذي له مديونية انتهت مديونته ولم يعد يحصل من الراتب شئ لكن من آخر رمضان ليومي هذا لا أستطيع الحصول عليه وأراجع البنك بشكل يومي لكن هذا كما يقولون نظام كلما حاولوا إخلاء الطرف تأتي الرسالة بأنه يتم دراسة الطلب".

وعن تقديمه للشكوى، قال "المواطن ناصر": "تقدمت بشكوى إلكترونية وكان رد البنك عليهم بأن هناك هللة متبقية من القرض وقلت أعطيكم ريال فقالوا كده تتعطل المشكلة أكثر وبعد تسديدها راجعت الفرع قال لازم تعمل عملية عكسية لإعادة الهللة إلى حسابك وأصبحت أشعر أن الإجابة السابقة من البنك غير صحيحة وأرادوا أن يتخلصوا من المسائلة بهذا الشأن".