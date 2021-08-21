شكرا لمتابعة خبر عن مختص: المناعة الناتجة عن لقاح كورونا ستؤهلنا للتعايش مع المرض ولن تؤدي لاستئصاله"فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال الطبيب المختص في علم الوبائيات عبد الكريم قزيز، إنه لا يمكن الحديث الآن عن مناعة القطيع بأي شكل، لافتا إلى وجود مستودعات بشرية من هذا الفيروس تعد أكبر من أن نكون قادرين على استئصالها.

ولفت عبد الكريم قزيز، خلال مداخلة عبر قناة العربية:"يجب التعايش مع هذا المرض، لأنه لن يكون هناك مناعة قطيع ولن سيكون هناك مستويات عالية من مناعة اللقاح".

وأوضح أن مستويات عالية من المناعة الناتجة عن اللقاح سوف تؤهلنا للتعايش مع هذا المرض ولن تؤدي لاستئصاله، مؤكدا:"سوف يظل المرض معنا".