الإطاحة بمقيمين في القصيم ارتكبا جرائم نصب وروّجا لاستثمارات وهمية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة القصيم، السبت، القبض على مقيْمَين من الجنسية السورية، ارتكبا جرائم نصب واحتيال بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إن المقيمين، جمعا أموالا عبر الترويج لاستثمارات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام حسابات ضحاياهما في الإيداع والتحويل ليتم بعد ذلك تحويلها خارج المملكة.

وأشار إلى أنه ضبط بحوزتهما 286 ألف ريال، مؤكدًا إيقافهما واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.