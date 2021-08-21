ضبط مخالفَين لنظام البيئة بالرياض بحوزتهما بندقيتان و43 طائرًا مصيدًا

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، السبت، مخالفَين لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالرياض، لقيامهما بالصيد دون تصريح، وبحوزتهما بندقيتان هوائيتان و43 طائرًا مصيدًا.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إنه تم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهما من الجهات المختصة، مبينًا أن عقوبة الصيد دون تصريح غرامة تبلغ 10 آلاف ريال وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.