صدور لائحة نظام الغرف التجارية.. والقصبي: إجراءان لدعم رواد الأعمال

الرياض - محمد عبدالله - أعلن وزير التجارة، ماجد عبدالله القصبي، السبت، صدور اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، مشيرًا إلى إعفاء كافة المنشآت التجارية من اشتراك الغرفة التجارية للثلاث سنوات الأولى من عمرها.

وقال القصبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «دعمًا لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي ظل التحول الرقمي، أصدرنا اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية».

وأضاف: «إعفاء كافة المنشآت التجارية من اشتراك الغرفة للثلاث سنوات الأولى من عمرها، تخفيض اشتراك السنتين التاليتين»، متابعًا: «إلغاء تعدد الاشتراكات في نطاق الغرفة التجارية والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع».

وأتم: «كما أقررنا ضوابط لحوكمة الغرف التجارية، وتعزيز شفافية أعمالها، وآلية لقياس أدائها وتقويمه».

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