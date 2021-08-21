وزير التعليم: لا حضور للجامعيين غير المحصنين.. وسيتم تسجيلهم «غياب»

الرياض - محمد عبدالله - وجه وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ تعميماً للجامعات، حول البروتوكولات الوقائية المتعلقة بعودة التعليم حضورياً، والمبلّغة من قبل «وقاية»، للعمل بموجبها، ومتابعة تنفيذها من جميع قطاعات التعليم والتدريب المختلفة الحكومية والأهلية.

ووجه وزير التعليم، بضرورة التقيّد باستكمال طلاب التعليم الجامعي والتدريب غير مكتملي التحصين، جرعتي اللقاح حتى يسمح لهم بالحضور.

وأكد وزير التعليم، أنه سيتم إيقاف تسجيل الطلبة الجامعيين غير مكتملي التحصين، مشيرًا إلى أنهم سيعتبرون متغيبين حتى استكمال الجرعة الثانية.

وتضمنت البروتوكولات المعلنة من وزارة التعليم؛ الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا، وآلية التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبهة في المدارس، إلى جانب الدليل الإرشادي لعودة الطلاب والكوادر التعليمية في منشآت التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ونص التعميم على ما يلي:

وكانت وزارة التعليم اشترطت حصول جميع الطلاب والطالبات ممن أعمارهم (12) عاماً فأكثر، في جميع المراحل التعليمية على التحصين بجرعتين من اللقاح للحضور للمنشآت التعليمية.

كما اشترطت على طلبة التعليم العام لمن أكمل (12) سنة ميلادية، الحصول على جرعتين للحضور للمنشآت التعليمية، ومن لم يتمكن التحصين بجرعتين سيتم اعتباره متغيبا حتى استكمال التحصين بجرعتين.

اقرأ أيضًا:

5 إجراءات.. تعميم من «التعليم» بشأن البروتوكولات الوقائية المتعلقة بالعودة الحضورية