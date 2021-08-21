مستشارة أسرية تحدد السن المناسب لزواج الفتيات والرجال

الرياض - محمد عبدالله - قالت المستشارة الأسرية الدكتورة نادية نصير، السبت، إن السن المناسب لزواج الفتيات يبدأ من 18 سنة إلى ما فوق العشرينيات، فيما حددت 30 سنة كسن مناسب لزواج الرجال.

وأضافت نصير، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة «الإخبارية» إن سن الزواج تأخر الآن، وأصبحت الفتيات تحب أن تتزوج فوق السن، إلا أنها قالت إن الفتيات تكن من سن الـ18 مستعدة نفسيًا وجسديًا لأن تكون زوجة وأما.

وفيما يتعلق بالسن المناسب لزواج الرجال، أوضحت أن السن المناسب لزواج الرجال هو 30 سنة، مضيفة بطريقة ساخرة «حتى يعقل».