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قبل العودة الحضورية.. «وقاية»: 5 نصائح لطلبة المدارس عند استخدام الحافلات

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الرياض - محمد عبدالله - وجهت هيئة الصحة العامة «وقاية»، عدة نصائح للطلاب والطالبات، عند استخدام الحافلات المدرسية، لتجنب الإصابة بفيروس .

وقال الحساب الرسمي لهيئة الصحة العامة عبر موقع «تويتر»: «لعودة حضورية آمنة يعتمد شريحة من طلبة المدارس على الحافلات المدرسية، والتي قد تشكل بيئة لانتقال المرض، لذلك نحرص على اتخاذ الإجراءات التالية أثناء النقل المدرسي»؛ حيث جاءت الإجراءات كالآتي:

نظافة اليدين.

المسافة الآمنة.

تطهير الحافلة.

لبس الكمامة.

تجنب لمس الأسطح.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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