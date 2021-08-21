قبل العودة الحضورية.. «وقاية»: 5 نصائح لطلبة المدارس عند استخدام الحافلات

الرياض - محمد عبدالله - وجهت هيئة الصحة العامة «وقاية»، عدة نصائح للطلاب والطالبات، عند استخدام الحافلات المدرسية، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الحساب الرسمي لهيئة الصحة العامة عبر موقع «تويتر»: «لعودة حضورية آمنة يعتمد شريحة من طلبة المدارس على الحافلات المدرسية، والتي قد تشكل بيئة لانتقال المرض، لذلك نحرص على اتخاذ الإجراءات التالية أثناء النقل المدرسي»؛ حيث جاءت الإجراءات كالآتي:

نظافة اليدين.

المسافة الآمنة.

تطهير الحافلة.

لبس الكمامة.

تجنب لمس الأسطح.

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