أمانة الرياض: رصد 416 مخالفة على المباني

الرياض - محمد عبدالله - كشفت أمانة منطقة الرياض، اليوم السبت، عن رصد 416 مخالفة على المباني، ضمن أعمال الرقابة التي أجرتها بمدينة الرياض، خلال الفترة من 31 يوليو حتى 11 أغسطس 2021.

وذكرت الأمانة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن ذلك يأتي لضمان مطابقة هذه المباني للضوابط البلدية وموافقتها لاشتراطات السلامة، مؤكدة الزامها لملاك المباني المخالفة بتصحيح الملاحظات لاستخراج التراخيص النظامية.

وأوضحت الأمانة أن هذه المخالفات توزعت على البلديات الفرعية، كالتالي، 120 مخالفة في بلدية الروضة، و92 مخالفة في بلدية شمال الرياض، و42 في بلدية نمار، و35 في بلدية عرقة، و25 في بلدية العليا، و20 في بلدية الشفاء، و18 في بلدية المعذر، و18 في بلدية السلي، و16 في بلدية النسيم، و9 مخالفات في بلدية العزيزية، و7 في بلدية الشرق، و6 في بلدية العرجاء ، و5 في بلدية الملز، و3 في بلدية البطحاء.