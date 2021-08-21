مثلث يجمع القمر الأحدب بزحل والمشتري.. ظاهرة فلكية بسماء المملكة الليلة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الجمعية الفلكية بجدة «فلكية جدة»، أنه يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم السبت وحلول ظلمة الليل انتظام القمر الأحدب المتزايد في مثلث سماوي مع مع كوكبي المشتري وزحل، باتجاه الأفق الجنوبي، ما يعد فرصة لهواة التصوير.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة: سيكون المشتري أكثر لمعاناً من زحل، مشيرًا إلى أن المشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم «أقمار جاليلو» وهي: (غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا) حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

وأضاف: كوكب زحل سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية خافته ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقاته التي بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 وجانبها الشمالي في قمة وضوحه و خلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

وبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أصبح أقرب للمشتري نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.