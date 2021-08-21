«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 33.6 مليونًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، السبت، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 33.6 مليونا.

وقالت وزارة الصحة، إن من بين الـ33.6 مليون جرعة، 21.2 مليونًا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 12.3 مليون الجرعة الثانية.

وأشارت إلى أن عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن بلغ 1.56 مليون شخص.

وكانت وزارة الصحة قالت إن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من مضاعفات متحور دلتا السريع الانتشار.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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