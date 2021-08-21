مقطع يوثق هطول أمطار غزيرة وبرد على السودة

الرياض - محمد عبدالله - نشر ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شبـيب بن عبدالرحمن بن عبدالله الحربش، مهتم بالأحوال الجوية والظواهر الفلكية، مقطع فيديو لهطول الأمطار والبرد على السودة، غرب أبها بمنطقة عسير.

ويظهر المقطع الذي نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تساقط الأمطار والبرد بغزارة على السودة، وقيام عديد من السيارات بالاصطفاف جانبًا ومتابعة سقوطها أو حذرًا من حالة الطقس.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية، في تقريره عن حالة طقس السبت، قد توقع أن تكون الفرصة مهيأة اليوم لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف. كما توقع مركز الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏