النورس صيد واستجمام

وتتميز المملكة بشواطئها، وجزرها الخلابة الممتدة على ساحل البحر الأحمر، ومنها جزيرة «النورس» في محافظة «ينبع»، التي تعد من الوجهات المحببة لعشاق الاستجمام والاستمتاع بالأجواء البحرية المميزة.
ويستطيع زائر الجزيرة ممارسة الكثير من الأنشطة فيها مثل الاستمتاع بتجربة صيد الأسماك في البحر الأحمر، وكذلك التخييم والاستمتاع بالطبيعة.
أسهم الموقع الفريد للجزيرة، التي أنشأتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع بطول 11 كم، في تشكيل أيقونة رائعة مفعمة بالإبداع، وتضاهي أجمل الوجهات العالمية بجمالها، وروعة تخطيطها، وتنميتها الشاملة.
وتعد «النورس» مكانًا مناسبًا للتنزه وممارسة المشي في المسارات المخصصة لذلك، بالإضافة إلى وجود مساحات للأطفال بها، وسط أجواء عائلية وبحرية.
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