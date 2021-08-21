النورس صيد واستجمام

تستقطب جزيرة «النورس» في الواجهة البحرية لـ«ينبع» آلاف الزوار على مدي العام؛ نظرًا لما تحتويه من تجارب سياحية عديدة وفريدة من نوعها، ومناسبة لمختلف الفئات العمرية. كما تشهد هذه الأيام إقبالا كبيرا بالتزامن مع برنامج «صيف السعودية »، الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة في 11 وجهة سياحية، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وتتميز المملكة بشواطئها، وجزرها الخلابة الممتدة على ساحل البحر الأحمر، ومنها جزيرة «النورس» في محافظة «ينبع»، التي تعد من الوجهات المحببة لعشاق الاستجمام والاستمتاع بالأجواء البحرية المميزة.

ويستطيع زائر الجزيرة ممارسة الكثير من الأنشطة فيها مثل الاستمتاع بتجربة صيد الأسماك في البحر الأحمر، وكذلك التخييم والاستمتاع بالطبيعة.

أسهم الموقع الفريد للجزيرة، التي أنشأتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع بطول 11 كم، في تشكيل أيقونة رائعة مفعمة بالإبداع، وتضاهي أجمل الوجهات العالمية بجمالها، وروعة تخطيطها، وتنميتها الشاملة.

وتعد «النورس» مكانًا مناسبًا للتنزه وممارسة المشي في المسارات المخصصة لذلك، بالإضافة إلى وجود مساحات للأطفال بها، وسط أجواء عائلية وبحرية.