الحشرج بلا سفلتة

يعاني سكان قرية «الحشرج» في منطقة «نجران» سوء سفلتة الشوارع المؤدية للقرية، التي ترتبط مع شارع الأمير سلطان، على الرغم من أن هذه الشوارع مدرجة للصيانة منذ سنوات لإحدى الشركات المتعاقدة مع الأمانة، لكن لم يتم العمل على استكمال أعمال السفلتة حتى الآن. (نجران: أحمد بالحارث)



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