وصفتي في 70 منشأة صحية

أكد التجمع الصحي في الأحساء لـ«دوت الخليج» تغطية خدمة «وصفتي» الإلكترونية حاليا نحو 70 منشأة صحية في المنطقة، حيث يعمل التجمع على التوسع في الخدمة، وإضافة 4 مستشفيات خلال الأيام القليلة المقبلة: مستشفى مدينة العمران العام، والملك فيصل العام، والصحة النفسية، والجبر للعين والأنف والأذن والحنجرة.

وتهدف الخدمة إلى رفع مستوى الخدمات الصحية عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية، لضمان توفير الأدوية، وتسليمها في الوقت المناسب للمستفيد من أقرب صيدلية متعاقدة مع وزارة الصحة.

كما أكد التجمع توفير التجهيزات اللازمة، وتدريب العاملين على برنامج الخدمة، والبدء في تفعيلها بشكل كلي، وإغلاق الصيدليات في المراكز المستهدفة بالخدمة، حيث يمكن صرف الدواء عبرها حاليا في 109 صيدليات خاصة، والعمل مستمر في التوسع والتعاقد مع جميع الصيدليات الخاصة، مبينا أن إجمالي الوصفات التي تم صرفها منذ تفعيل الخدمة حتى الآن بلغ أكثر 523 ألف وصفة.