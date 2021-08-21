وصفتي في 70 منشأة صحية

وتهدف الخدمة إلى رفع مستوى الخدمات الصحية عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية، لضمان توفير الأدوية، وتسليمها في الوقت المناسب للمستفيد من أقرب صيدلية متعاقدة مع وزارة الصحة.
كما أكد التجمع توفير التجهيزات اللازمة، وتدريب العاملين على برنامج الخدمة، والبدء في تفعيلها بشكل كلي، وإغلاق الصيدليات في المراكز المستهدفة بالخدمة، حيث يمكن صرف الدواء عبرها حاليا في 109 صيدليات خاصة، والعمل مستمر في التوسع والتعاقد مع جميع الصيدليات الخاصة، مبينا أن إجمالي الوصفات التي تم صرفها منذ تفعيل الخدمة حتى الآن بلغ أكثر 523 ألف وصفة.
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